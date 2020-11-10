Без примесей и запаха: губернатор открыл экологический объект на ЧТПЗ

Спецодежда на ЧТПЗ - белого цвета. Фото: gubernator74.ru

Ноу-хау ЧТПЗ — это не только цех белой металлургии «Высота 239», но и запущенное в строй оборудование технологии «AQA Кристалл» по очистке промышленных стоков. Благодаря новейшей системе, после прохождения многоступенчатой схемы очистки, вода, близкая по параметрам к дистиллированной, вернется в систему оборотного замкнутого цикла производства.

Мощная система очистки избавит воду от солей жесткости, органических включений. В ней — минимальное содержание нефтепродуктов и тяжелых металлов.

В церемонии открытия участвовал губернатор Алексей Текслер.

— Это знаковое событие не только для предприятия, но и для всего региона. Мы открываем станцию, которая позволит не просто очистить стоки, она позволит обнулить сбросы стоков в водные объекты региона, в частности, в озеро Шелюгино. Многие наши предприятия включились в реализацию комплексного плана по снижению выбросов в окружающую среду. Мы наведем порядок в экологии региона, и такие успешные решения нам помогают, — сказал губернатор.

Годовая мощность AQA «Кристалл» — более 525 000 кубометров воды, или 275 олимпийских бассейнов. Аналогичных систем в России нет. В экологические мероприятия ЧТПЗ инвестировал 750 млн руб.