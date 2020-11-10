Целых две машины скорой: магнитогорцев возмутило, что бригада скорой приехала спасать наркомана во время пандемии

В Магнитогорске на вызов к мужчине приехали две машины скорой помощи Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Магнитогорске бригада скорой помощи примчалась к мужчине. Как утверждает очевидец, медики выносили на руках наркомана. А на месте было сразу две машины.

— Вот так с улицы Вознесенская тащила нарика бригада скорой помощи. Приехали целых две машины. Нормально, да? — написал автор видео.

Возмущение можно понять, ведь в области растет количество заболевших коронавирусом, а людям приходится ждать скорую помощь дольше обычного.

Подписчики городского сообщества согласились с очевидцем:

— Фу, к каким-то наркоманам ездят по две скорых. Нормальные люди с реальными проблемами не дождутся! — написала подписчица.

— Нарик? Вполне нормально. Им приезжают помогать, а они бурагозят. Он сам выбрал быть обтупком. Жаль, нет возможности посылать их куда подальше. Выезжая на таких [*******], скорая может не успеть к хорошим гражданам, — поддержал другой пользователь.

— Че жалеть их, если они неадекватные в таком состоянии, а врачи терпят их выходки. Пусть радуется, что приехали, люди сутками ждут скорую, — присоединился мужчина.

Тем не менее, внимательный пользователь заметил, что форма у медиков совершенно другая:

— Это не скорая, а психбригада, — пояснил подписчик сообщества.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru