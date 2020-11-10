«Трактор» в южноуральском дерби с минимальным счетом переиграл «Металлург»

"Трактор" в Челябинске отыгрался за недавнее поражение от Магнитки. Фото ХК "Трактор".

Матч двух извечных соперников стал не столь голевым, как тот, что прошел 1 ноября в Магнитогорске. Тогда в южноуральском дерби сильнее оказались «стальные лисы», переигравшие «медведей» со счетом 4:1. Однако, перед этим Магнитка уступила в трех матчах кряду…

В ответном матче в Челябинске у черно-белых был шанс отыграться в родных стенах.

На старте поединка гости «распечатали» ворота «Трактора»: на четвертой минуте Чибисов выводит «Металлург» вперед. В самом конце первого периода Лоуренс Пилут в большинстве (пять на три) сравнивает счет. Следующего гола болельщикам пришлось ждать два с лишним периода. В овертайме Руслан Карлин ставит победную точку в матче. 2:1 в пользу «Трактора».

В активе «медведей» 32 очка (4 место в Восточной конференции), у «сталеваров» на два бала меньше (6 место).

12 ноября в Челябинске «Трактор» сыграет с казанским «АК Бакрсом».

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