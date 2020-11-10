Снег и гололедица: в Челябинской области похолодает до -12

Ночью в Челябинской области температура опустится до -12 градусов Фото: Валентина ВАГАНОВА

Синоптики челябинского гидрометцентра сделали прогноз погоды на среду, 11 ноября. Днем в области воздух прогреется от -3 до +2 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Также синоптики обещают юго-западный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до -3, -8 и до -12 при прояснениях.

В Челябинске днем будет 0, -2 градуса, облачно с прояснениями, небольшой снег. По прогнозам, ночью температура составит -4, -6 градусов по Цельсию.

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