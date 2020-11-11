В челябинских школах появятся новые классы для детей-инвалидов

Фото: Общественная организация «Открытое сердце»

В Челябинске стартовал проект «К инклюзии вместе», суть которого заключается в подготовке преподавателей к работе с детьми-инвалидами. Пять педагогических команд будут обучаться на протяжении полугода. Сейчас коллективы проходят повышение квалификации в Москве — там они научатся составлять индивидуальные адаптированные программы для детей.

Помимо этого, учителя пройдут стажировку на базе школы № 109, где действует проект инклюзивного образования, а помогут им лучшие эксперты страны. Специальную подготовку получат также 20 студентов ЮУрГГПУ, которым предстоит работать с детьми.

Проект не обойдет стороной и родителей детей-инвалидов, для которых проведут 100 часов консультаций и 12 мероприятий по подготовке к школе.

— Безумно вам благодарна за эту возможность, — поделилась впечатлениями от первых дней курса мама ребенка с РАС из поселка Новосинеглазово Наталья Сорокина. — От нас требуется просто выйти за рамки, познавать и развиваться дальше. Благодаря вам, мы будем двигаться только вперед.

Фото: Общественная организация «Открытое сердце»

После завершения проекта пять педагогических команд из школ получат документы, необходимые для создания «ресурсного класса», где могут обучаться дети с нарушением интеллекта. Их могут открыть уже в следующем учебном году.

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