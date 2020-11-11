Пожарные в Челябинской области спасли девять щенков из горящего дома

Малыши сидели в подполе во время пожара Фото: Миасский пожарно-спасательный гарнизон

Вчера в полдень загорелся деревянный частный дом в селе Филимоново Чебаркульского района. Очевидцы обратились за помощью к пожарным, когда пламя уже вовсю бушевало в помещении. К моменту прибытия сотрудников МЧС хозяева успели сами покинуть дом, поэтому пожарные приступили к тушению огня.

В какой-то момент огнеборцы услышали жалобный визг и еле уловимый лай, доносившийся из подпола. Там оказались девять маленьких щенят, которые не могли самостоятельно выбраться. Спасатели вытащили питомцев наружу и отнесли подальше от огня.

— Пожарным удалось ликвидировать горение, но они еще долго находились на месте происшествия, чтобы предотвратить повторное загорание, — сообщили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне. — В результате возгорания частично уничтожены и повреждены кровля, перекрытие, стены дома, мебель и вещи.

Огонь разбушевался в частном доме Фото: Миасский пожарно-спасательный гарнизон

К счастью, обошлось без пострадавших людей и животных. Причину пожара, из-за которого жильцы остались без крыши над головой, будут выяснять сотрудники надзорной деятельности.

Пожар уничтожил часть крыши Фото: Миасский пожарно-спасательный гарнизон

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