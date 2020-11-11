Райффайзенбанк запустил технологию индивидуального подключения к зарплатному проекту работодателя

Райффайзенбанк запустил цифровой сервис, который позволяет работодателям подключать сотрудников к зарплатному проекту в индивидуальном порядке. С помощью специальной ссылки, которую компания может разметить в интранете, отправить по корпоративной почте или встроить в процесс онбординга, новый сотрудник получает возможность самостоятельно изучить тарифы, выбрать зарплатную карту, а также дату и место доставки.

— Банк берет на себя коммуникацию с работниками в части консультирования по продукту и согласования деталей доставки. Это не только экономит ресурсы работодателя, но и позволяет сотрудникам самостоятельно выбирать зарплатный продукт и более гибко управлять своим временем, не привязываясь к конкретному банковскому отделению, — отметил Владимир Лефтерогло, руководитель отдела развития зарплатных проектов Райффайзенбанка. — Рынок зарплатных проектов в России активно меняется, и банки перестраивают свои процессы. Вместо массовой выдачи карт на предприятии мы видим появление новой простой и гибкой модели, которая дает клиенту понятный продукт, способный решать все его финансовые задачи — от оплаты покупок до получения кэшбэка и возможности дистанционно открывать накопительные и инвестиционные продукты.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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