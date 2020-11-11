Особенно актуально в провинции: жители Челябинской области в аптеках смогут проверить уровень насыщения организма кислородом

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Накануне в южноуральские аптеки завезли 200 пульсоксиметров для измерения сатурации. Проверить уровень насыщения крови кислородом посетители могут бесплатно прямо не месте. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», речь идет о государственных аптеках.

— Приборы закупили по распоряжению областного правительства. Причем не только для Челябинска, но и для других городов и даже поселков. Последний пункт особенно актуален в провинции, где порой наблюдаются перебои с оборудованием, — отмечают авторы «Челябушки». — Сатурация — это один из главных параметров при подозрении на ковидную пневмонию. Полагаем, что применение пульсоксиметров повысит выявляемость болезни в дополнении к расширению охвата тестированием.

Корреспонденты «КП-Челябинск» узнали, какие значения сатурации (кислорода в крови) у взрослых считаются нормой.