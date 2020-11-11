Челябинск стал самым конфликтным городом в России

При этом 89% опрошенных не считают себя конфликтными Фото: Иван ВИСЛОВ

Самые конфликтные россияне живут в Челябинске. К такому выводу пришло исследовательское агенство Zoom market, которое провело опрос среди жителей 25 городов.

Отмечается, что 37% конфликтов случаются на дороге, когда люди сидят за рулем, еще 29% — в общественном транспорте, а в магазинах и на рынках — 23%. Как ни странно, случаев соседских конфликтов всего 4% от всех, а еще 7% происходят в бюджетных организациях.

При этом только 9% из всех опрошенных заявили, что считают себя конфликтными людьми. Больше половины россиян уверяют, что сознательно избегают ругани, 31% считают, что свою правоту нужно отстаивать всегда, а 19% зачастую ругаются с незнакомцами.

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