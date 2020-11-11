«Ребенок не умеет держать ложку»: челябинке грозит тюремный срок за неисполнение родительских обязанностей

Женщина напрочь забыла о воспитании своего чада Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

40-летняя жительница Челябинска ответит перед судом за неисполнение родительских обязанностей. По данным прокуратуры, женщина на протяжении двух последних лет буквально напрочь забыла о воспитании своей 4-летней дочери. У ребенка не было спального места, в самой квартире не соблюдались санитарные нормы, а мать не научила девочку даже держать ложку и не водила ее на медосмотры.

— В связи с неисполнением подозреваемой своих родительских обязанностей по воспитанию ребенок изъят из семьи, ему проведено обследование в медицинском учреждении, где поставлен диагноз: «выраженная задержка психо-речевого развития», по результатам медико-социальной экспертизы девочке присвоена инвалидность, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Женщина обвиняется по ч. 1 ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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