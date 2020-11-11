Экс-депутат Челябинской области избежал наказания за незаконно заработанный миллиард рублей

На имущество Владимира Чебыкина на время следствия наложен арест. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области

Металлургический районный суд прекратил уголовное дело экс-депутата Владимира Чебыкина, который незаконным путем заработал свыше 898 млн рублей. В результате ему всего лишь назначили штраф в размере 200 тыс. рублей.

Однако прокуратура с таким решением не согласилась и уже обжаловала постановление суда. По данным ведомства, будучи генеральным директором ООО «ТЭСиС» Чебыкин на протяжении трех лет работал без лицензии. За это время он распределял тепло и горячую воду по городу, таким образом заработав около 900 млн рублей.

— Сторона обвинения считает, что решение суда является немотивированным, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Сведения о том, что он занимается благотворительностью, не могут свидетельствовать о заглаживании вреда, учитывая размер дохода, извлеченного в ходе преступной деятельности.

Теперь решение суда рассмотрят в апелляционной инстанции.

Напомним, в конце октября прошлого года силовики нагрянули в квартиру депутата Заксобрания Челябинской области Владимира Чебыкина. Кстати, в 2018 году он уже становился фигурантом уголовного дела. Тогда следствие подозревало, что «ТЭСиС» взимала плату по завышенным тарифам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru