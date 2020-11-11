В Челябинске умерла врач-педиатр, которая болела коронавирусом

Женщина много лет трудилась во благо детей Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске на 60 году жизни умерла врач-педиатр Валентина Глинкина, болевшая коронавирусом. Информацию о ее смерти подтвердили в городском управлении здравоохранения.

— Коллектив детской городской клинической поликлиники № 1 скорбит в связи с безвременной кончиной своего сотрудника Валентины Николаевны Глинкиной, которой не стало в понедельник, 9 ноября, — сообщили в горздраве.

Валентина Глинкина много трудилась в поликлинике № 3, а в последние годы своей карьеры она работала школьным врачом детской городской поликлиники № 1.

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