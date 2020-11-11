В Челябинске умер старейший актер драмтеатра

Виктор Кругляк больше 65 лет посвятил карьере актера. Фото: vk.com/Челябинский театр драмы имени Наума Орлова

Сегодня, 11 ноября, в Челябинске на 92 году скончался старейший актер театра драмы имени Наума Орлова Виктор Кругляк. Как рассказали сотрудник учреждения, коронавируса у артиста не было.

В 2019 году Виктор Степанович отметил сразу два юбилея: свое 90-летие и 65-летие актерской карьеры, сообщили в пресс-службе театра. Он питал особую страсть к поэзии и работал над созданием собственных поэтических программ, выступал с ними в Челябинском Доме Актера и на творческих встречах со зрителями. И объездил всю область, читая Есенина, Маяковского, Симонова, Айтматова, Татьяничеву и произведения других поэтов. До последнего дня своей жизни Виктор Кругляк ходил на работу в театр драмы.

Фото: vk.com/Челябинский театр драмы имени Наума Орлова

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