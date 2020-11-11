В мэрии Челябинска рассказали, куда жаловаться на оледенелые тротуары

В Челябинск «неожиданно» пришла зима Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

На дворе уже ноябрь, поэтому неудивительно, что на тротуарах появляется снег и наледь. В мэрии Челябинска отчитались, что после снегопада подрядчики комитета дорожного хозяйства (КДХ) приступают к уборке дорог и параллельно очищают тротуары. И про наледь, говорят, не забывают.

— Наледь образуется в результате перепада температурного режима через 0 . Подрядные организации устраняют наледь механизированным способом, методом ручной очистки и обработкой противогололедным материалом, — рассказали в мэрии.

Кстати, диспетчерская служба КДХ круглосуточно принимает жалобы от жителей по дорожным вопросам по телефону (в том числе в мессенджере WhatsApp): +7 951 771 73 25, 727-05-14.

Напомним, в конце октября тоже выпал снег, который потом превратился в снежную кашу и лужи. Челябинский общественник раскритиковал администрацию города за то, что тротуары чистят хуже дорог.

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