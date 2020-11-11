Ради работы в больнице под Челябинском врачи ушли из платных клиник

В новой больнице в Малой Сосновке работает 300 медиков. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

Решение о строительстве больницы в Малой Сосновке принято вовремя: летом, на спаде эпидемии ковида. Звучали скептические высказывания о том, успеют ли строители уложиться в срок — 2,5 месяца, но у губернатора сомнений не было. Алексей Текслер лично курировал стройку и вел совещания с подрядчиками. Через 74 дня больничный комплекс был готов.

Сейчас в штате областного инфекционного центра 300 врачей. В основном, это сотрудники областной больницы N 3, структурным подразделением которого является больница в Малой Сосновке. Но есть и те, кто перешел из других лечебных учреждений и даже устроился сюда из коммерческих клиник. Много молодежи: средний возраст сотрудников - 30 лет.

На работу медиков будут доставлять специальные автобусы. На территории больничного городка есть гостиница на 28 мест, в ней смогут жить те, кто пожелает работать вахтовым методом.

Все сотрудники больницы подчеркивают: они максимально защищены от инфекций. В первую очередь, благодаря планировочному разделению на «красные» и «зеленые» зоны, которые разделяют шлюзы.

Палатным медсестрам нравятся современные кровати: конструктив уже предусматривает штатив для капельниц: не придется лавировать со стойкой между койками и тумбочками. К тому же, кровати высокие, и это — благо для медсестер, которые проводят лечебные манипуляции — ставят уколы, например. Спина не будет так уставать.

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