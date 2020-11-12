На Южном Урале переформатируют половину МФЦ

Получать услуги станет удобнее Фото: Михаил ФРОЛОВ

В декабре в 23 Многофункциональных центрах Челябинской области пройдет переформатирование структуры. Региональный центр занятости опубликовал информацию о ликвидации и увольнении больше 1000 южноуральцев. Но в МФЦ разъяснили: все сотрудники и отделения останутся на месте, станет даже лучше.

— Это давно запланированный процесс централизации МФЦ, когда центр переходит из структуры муниципалитетов в областную. Все отделения и сотрудники останутся на месте, — сообщила главный специалист МФЦ в Челябинске Татьяна Конаржевская. — Наоборот после централизации получать услуги станет удобнее.

В Челябинске пять отделений: на Труда на Проспекте Победы, на Новороссийской, Комарова и Университетской набережной.

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