«Изменим жизнь города к лучшему»: челябинский блогер Соня Гудим вошла в Молодежный парламент при Госдуме

Новостями блогер поделилась в соцсетях. Фото: София Гудим / Instagram.com

Известный челябинский журналист и блогер Соня Гудим стала членом Экспертного совета молодежного парламента при Госдуме по информационной политике в СМИ.

— В данный момент я занимаюсь тем, что собираю вокруг себя неравнодушных людей, готовых хотя бы постараться изменить жизнь нашего города и области к лучшему, — поделилась блогер София Гудим в своем Instagram.

Совет создан в 2017 году, он объединяет блогеров и журналистов для развития медиапространства, законотворчества и проектной деятельности.

В сентябре София Гудим баллотировалась в депутаты Заксобрания Челябинской области от партии «Зеленая Альтернатива». Гудим работала журналисткой на протяжении двух сезонов в ХК «Трактор». Почему она оттуда ушла, можете узнать в интервью.

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