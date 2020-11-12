В Челябинской области умерли семь пациентов с коронавирусом

Школьников среди заразившихся нет Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области зафиксировано 22 475 случаев заболевания коронавирусом. Такие данные на 12 ноября опубликовал региональный минздрав. За минувшие сутки подтвердился еще 201 случай заражения.

Из больницы выписали 41 человека. Всего с начала пандемии выздоровели 15 905 пациентов. Под присмотром врачей остаются 5 808 южноуральцев.

От COVID-19 умерло семь человек. Женщины 69 лет и 81 года, а также 83-летний мужчина скончались от коронавируса. Еще четверо — две женщины 76 и 65 лет, двое мужчин 42 и 88 лет — умерли из-за других серьезных заболеваний, ковид стал сопутствующим.

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