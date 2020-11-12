ЧМК произвел металлопрокат на строительство инфекционной больницы в Челябинской области

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел более 200 тонн арматуры на строительство новой инфекционной больницы в Малой Сосновке Челябинской области.

Сама больница модульного типа, готовые блоки доставлялись из Башкортостана. Фундамент же был построен с использованием арматуры ЧМК. Поставила металлопрокат сбытовая компания Группы «Мечел» — «Мечел-Сервис».

Новая больница позволит увеличить резерв свободных коек для пациентов с ковидом, что очень важно в текущей ситуации. В новой областной инфекционной больнице 482 койки. Больница оснащена в соответствии с современными требованиями: имеет все необходимое оборудование, включая аппарат КТ, УЗИ и функциональной диагностики. Во всех палатах оборудованы точки подводки кислорода к каждой кровати. Новая больница станет для региона колоссальным подспорьем в период пандемии.

Объект построен в рекордно короткие сроки — за 2,5 месяца — по распоряжению губернатора Алексея Текслера.

Всего в Группе «Мечел» произвели и поставили более 9,5 тысяч тонн металлопроката на строительство 14 новых инфекционных больниц на территории всей России: от Москвы до Петропавловска-Камчатского.

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