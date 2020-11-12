Убийце-педофилу школьницы из Сатки вынесли приговор

Григорий Ильин будет лечиться у психиатра. Фото: пресс-служба Челябинского областного суда

Суд признал виновным 42-летнего Григория Ильина из Сатки, который в 2017 году напал на 14-летнюю девочку, чтобы изнасиловать, а затем убил. 12 ноября ему огласили приговор — 21 год лишения свободы сначала в тюрьме, а потом в колонии особого режима.

Это была жуткая история, за которой следила вся область. 24 июля школьница вышла из кабинета врача районной детской поликлиники, позвонила маме, но домой не вернулась. Сотни волонтеров и просто неравнодушных горожан прочесывали поселок, так как путь лежал через гаражи. Спустя неделю ее тело нашли. Ильин сам указал на место преступления. На теле девочки, найденном у реки, нашли десятки ножевых ранений.

Следователи установили, как все произошло. Пьяный Григорий Ильин напал на девочку, чтобы изнасиловать. Но не смог этого сделать — школьница сопротивлялась. Чтобы скрыть нападение, он забил ее ножом. Суд учел, что Ильин уже был неоднократно судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

— Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование, совершенное с применением насилия, с угрозой его применения, в отношении несовершеннолетней) и п. «к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием), — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Ильин уже был судим за педофилию. Фото: пресс-служба Челябинского областного суда

Приговором суда Григорию Ильину назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием первых 5 лет наказания в виде лишения свободы в тюрьме, а остальной части наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Ранее в 2019 и 2020 годах приговор отменялся, так наказание признавалось мягким и необоснованным.

Григорию Ильину также назначено принудительное лечение у врача-психиатра и выплата возмещения морального вреда пострадавшей стороне в 1 млн рублей.

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