«Мы видим увеличение процента положительных результатов»: эксперты оценили коллективный иммунитет челябинцев

У 18,4% челябинцев, сдавших кровь на антитела, нашли иммунитет к коронавирусу Фото: Валентина ВАГАНОВА

К середине ноября более 27 тыс. челябинцев успели сдать кровь на антитела к коронавирусу в лабораториях «Инвитро». Иммунитет нашли у 18,4% тестируемых.

— Мы видим увеличение процента положительных результатов (IgG к SARS-CoV-2) практически по всем крупным городам и регионам с увеличением количества обследованных пациентов и сроков от начала массового тестирования. Это вполне закономерно, — рассказал врач-инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

По данным частной лаборатории, в России женщины чаще заболевают COVID-19 (больше 56% в половом соотношении). А в возрастных группах половина случаев заражения приходится на молодых и взрослых людей (от 18 до 45 лет).

— Приведенные данные говорят о том, что, во-первых, эпидемия продолжается, количество заразившихся увеличивается, система здравоохранения работает с перегрузкой. Во-вторых, число переболевших и выработавших антитела выросло в абсолютных значениях, что свидетельствует о формировании в популяции коллективного иммунитета., — добавил Андрей Поздняков.

Напомним, 12 ноября в Челябинской области зарегистрировали 201 случай заражения коронавирусом.

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