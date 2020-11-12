Иван Федотов уже пять матчей кряду вместе с командой одерживает победы. Фото ХК "Трактор".

Двумя днями ранее «медведи» в овертайме переиграли магнитогорский «Металлург», сохранив за собой четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Сегодняшний соперник «Трактор» - казанский «Ак Барс» клуб не менее титулованный, чем Магнитка и нынче занимает первую строчку в турнирной таблице Востока.

Отметим, что в середине октября в Казани «Трактор» в серии буллитов сумел переиграть «барсов» - 3:2.

Кстати, на матч с «Трактором» после лечения вышел капитан казанской команды 39-летний Данис Зарипов. В конце сентября форвард заболел коронавирусом. Все это время Зарипов лечился и восстанавливался после болезни…

В первом периоде команды «размялись» - 0:0. Зато на старте второго одна за другой шайбы влетели в ворота казанцев. В большинстве отличились Томаш Гика и Алексей Бывальцев. «Ак Барс» ответил голом Кристиана Хенкеля на 27-й минуте.

В третьем периоде «Трактор» сумел сохранить победный счет – 2:1. К слову, это пятый подряд победный матч голкипера черно-белых Ивана Федотова.

Впереди у «Трактора» серия из трех матчей на выезде. Уже 14 ноября в Подмосковье «медведи» сыграют с «Куньлунем», 16-го – в Финляндии – с «Йокеритом» (матч может быть отменен из-за вспышки коронавируса в финском клубе), 18-го – с питерским СКА.

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