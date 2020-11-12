Силач из Челябинской области Эльбрус Нигматуллин пришел в гости к «Вечернему Урганту»

Эльбрус Нигматуллин в гостях у Ивана Урганта. Фото: vk.com/Эльбрус Нигматуллин
Иван Ургант позвал в свое шоу силача из Челябинской области Эльбруса Нигматуллина. Выпуск выйдет в ночь на 13 ноября.
Журналист КП-Челябинск попыталась узнать, по какому поводу Эльбруса Нигматуллина пригласили на Первый канал. Однако он не стал раскрывать секретов.
— Сегодня в программе увидите, — ответил спортсмен.
Кстати, ведущий гостю понравился. Свои эмоции Эльбрус описал четко и коротко:
— Впечатления самые лучше.
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