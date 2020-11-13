На станции «Ленинск» подключено новое оборудование

На крупнейшем в Челябинской области объекте АО «Транснефть — Урал» — линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Ленинск» — подключена оперативная система измерения количества и показателей качества нефти (ОСИКН).

Система предназначена для осуществления в автоматическом режиме оперативного учета нефти, поступающей на станцию «Ленинск» по крупнейшему магистральному нефтепроводу Нижневартовск — Курган — Куйбышев (МН НКК). В реальном времени система производит измерение объема и температуры нефти, контролирует содержание воды, плотность и массу нефти. Данные показатели используются для внутреннего контроля, а также автоматически передаются в Единую систему диспетчерского управления и Автоматизированную систему оперативного учета нефти, помогая формировать оперативный баланс. Оборудование, установленное в ОСИКН — отечественного производства. Ранее на ЛПДС «Ленинск» были смонтированы еще две системы контроля показателей нефти, поступающей на станцию и откачиваемой с нее по магистральному нефтепроводу Усть-Балык — Курган — Уфа — Альметьевск.

Новости компаний.