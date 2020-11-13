Чиновники и полиция проверяли придорожных торговцев. Фото: администрация Челябинска

Администрация Челябинска совместно с полицией за минувшие сутки изъяла у придорожных продавцов 115 литров незамерзающие жидкости. Как рассказали в пятницу, 13 ноября, в пресс-службе мэрии, «назамерзайку» отправят на экспертизу — будут определять, есть ли в ее составе метанол.

По данным пресс-службы администрации Челябинска, если запрещенное вещество будет обнаружено, предпринимателей оштрафуют на 30-40 тысяч рублей. В противном случае их придется заплатить две тысячи рублей за незаконную торговлю.

Если в жидкости найдут метанол, штраф вырастет в десятки раз. Фото: администрация Челябинска

— В отношении нарушителей полицейскими составлен протокол об изъятии продукции, а также подготовлены материалы для рассмотрения на административной комиссии, — добавили в мэрии.

Такие рейды будут регулярными. Фото: администрация Челябинска

Такие рейды по незаконным точкам торговли «незамерзайки» в Челябинске проходят регулярно. Они будет продолжаться до наступления весны.

Такие рейды будут регулярными. Фото: администрация Челябинска

Почему незамерзайка может резко пахнуть, и нормально ли это, мы рассказывали в материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru