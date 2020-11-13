Райффайзенбанк: факсы и курилки покинут офисы будущего

Райффайзенбанк изучил то, как россияне видят офис будущего. С точки зрения большинства респондентов, а в опросе приняли участие более чем пять тысяч человек из крупных городов России, через пять лет офис в первую очередь покинут такие атрибуты, как стационарный телефон, факс и курилка. При этом большинство респондентов уверены, что в будущем всегда найдется место конференциям в формате дополненной и виртуальной реальности (AR/VR), а сам подход к организации рабочего процесса будет более гибким — с возможностью совмещать работу из дома и офиса, незакрепленными рабочими местами и возможностью уединиться.

Самым непопулярным атрибутом офиса будущего стала возможность приводить в офис животных и детей (dogs-friendly и kids-friendly офисы) — ее как вероятный атрибут выбрали всего 9% опрошенных.

— Мы верим, что комфортная среда — это залог успешного развития каждого человека, — рассказал руководитель управления по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч. — В этом году мы сформулировали комплексный подход к обеспечению благополучия: все инициативы объединены в программе под названием «Райффайзен сфера». Она охватывает пять ключевых сфер, в которых банк оказывает поддержку сотрудникам: карьера, финансовое и социальное благополучие, психологическое и физическое здоровье.

Больше о программе «Райффайзен сфера» можно узнать на сайте банка.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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