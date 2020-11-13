Авария произошла, когда на улице было еще светло. Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинску

В Металлургическом районе 77-летний пенсионер на Mitsubishi Outlander сбил 79-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Как сообщили в пятницу, 13 ноября, в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску, с травмами женщину увезли в больницу.

Авария произошла в минувший четверг около 15:50 напротив дома №29 на улице Румянцева.

— Пешеход переходила проезжую часть в неустановленном месте, — уточнили в Госавтоинспекции. — В настоящее время по факту ДТП проводится административное расследование: устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Известно, что водитель имеет более 30 лет водительского стажа. Характер полученных женщиной травм в ГИБДД не уточняют.

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