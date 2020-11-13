с начала пандемии число зараженных COVID-19 в Челябинской области перевалило за 22,5 тысяч. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Челябинской области за сутки зарегистрирован 207 новых случаев коронавируса. Детей среди них нет. С начала пандемии число заболевших достигло 22 682. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

В суточную статистику смертей попали восемь пациентов — две женщины и шесть мужчин, среди которых — старейший ветеран Челябинской области Михаил Резепин. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались двое. Причиной смерти остальных стали другие заболевания.

Так, от коронавируса умерли два пенсионера, которым было 81 и 83 года.

Основной причиной смерти 105-летнего ветерана, проходившего лечение от коронавируса, стал мелкоочаговый кардиосклероз, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца.

51-летний мужчина скончался от поражения почек, хронической почечной недостаточности. У 67-летнего пациента была хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет с множественными осложнениями.А 83-летний пенсионер умер от постинфарктного кардиосклероза, атеросклероза коронарных артерий, аорты.

СOVID-19 был сопутствующим заболеванием и у двух скончавшихся пенсионерок. Но причиной смерти 63-летней пациентки стал сахарный диабет с преимущественным поражением почек и гипертонической болезни, 72-летней — хроническая обструктивная болезнь легких и шок.

Больничные палаты при этом покинули 122 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 16 027 человек. Под присмотром врачей остаются 5 885 зараженных.

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В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 15 ноября. С 1 октября в регионе запрещено проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе. Аналогичные ограничения в регионе теперь действуют и на массовые мероприятия Минсоца и Минкульта.

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