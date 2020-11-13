Тренды будущего: в ЮУрГУ пройдет международная конференция по цифровой индустрии

Авторитетные учение и представители компаний обсудят основные тренды в цифровой индустрии. Фото: ЮУрГУ

17-19 ноября 2020 в Южно-Уральском государственном университете пройдет Международная научная конференция «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития 2020».

Конференция проводится совместно с лидером цифровой индустрии корпорацией EMERSON (США), Международной конфедерацией по измерениям (IMEKO), Международным научно-техническим обществом приборостроителей и метрологов, Сибирским отделением и Южно-Уральским филиалом Института инженеров электротехники и электроники (IEEE).

— Сегодня, как никогда, от компаний ожидаются высокие результаты. На протяжении многих лет автоматизация помогала им повысить продуктивность, производительность и прибыль. Думаю, сейчас наступает новая эпоха, когда автоматизация «вступает в игру» с новой силой. Следующим шагом индустриального развития станет цифровая трансформация, которая качественно и количественно повысит показатели эффективности компаний в контексте увеличения производства при одновременном снижении затрат и повышении качества продукции, — отмечает председатель конференции Майкл Трейн, президент корпорации Emerson.

Конференция объединит специалистов в сфере цифровых технологий из России, Китая, Казахстана, Великобритании, Дании, Германии, Ирана, Ирака, Саудовской Аравии, Тайваня, Вьетнама и Бразилии.

Российские и зарубежные ученые обсудят основные направления в области цифровой индустрии. По итогам конференции будет опубликован сборник трудов в электронной библиотеке «IEEE Xplore», индексируемой в Scopus и Web of Science.

— Цель мероприятия — обсуждение достижений ведущих университетов и научно-исследовательских центров в области разработки инновационных моделей, методов и технологий для цифровой индустрии, и опыта их внедрения в крупных транснациональных и отечественных компаниях, — поясняет проректор ЮУрГУ по информатизации, доктор физико-математических наук, профессор Леонид Соколинский.

Предстоящая конференция позволит получить всесторонний обзор современных технологий и представить себе будущее различных областей промышленности, участники конференции смогут обменяться научно-техническими компетенциями, подумать о новых предметах сотрудничества и поделиться своим видением цифровизации промышленности будущего.

Подробная информация о программе и участниках Международной научной конференции «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития 2020» представлена на сайте.

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