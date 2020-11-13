Текслер поручил создать экосреду для технологического рывка

Робот Федор, детище южноуральских конструкторов. Фото: Роскосмос.

Губернатор Алексей Текслер выступил на круглом столе Клуба губернаторов, посвященного драйверам технологического развития в регионах. Как сообщает пресс-служба главы области, мероприятие прошло в рамках федерального форума «Сильные идеи для нового времени».

По мнению Текслера, важнейшей задачей стимулирования технологического рывка является создание экосреды для выстраивания своеобразной лестницы — от детских технопарков и «Кванториумов» до стартапов и успешных бизнесов.

— Это позволит развивать не только формат НТИ (перспективные технологические рынки и отрасли), но и сам регион, потому что для нас важно, чтобы не только молодежь, но и все производительные силы оставались в Челябинской области, — подчеркнул Алексей Текслер.

Все больше школьников нужно вовлекать в техническое творчество. Базой для решения задачи на Южном Урале стали и детские технопарки, и «КванториумыЦ», и центры цифрового образования «ИТ-куб».

Школы и колледжи нужно объединять в одну структуру. Тогда старшеклассники, которые не доходят до вуза, будут получать среднее профессиональное образование, а другие ребята на базе колледжа получат дополнительное образование и новые навыки, которые могут пригодиться в жизни.

Очень важно поддержать учащихся коллеждей и студентов вузов в первых шагах в технологическом бизнесе. Текслер предлагает развивать малые инновационные предприятия на базе СПО. Любой стартап может стать успешным и крупным бизнесом.

И примеры этому в регионе есть. Например, идея робота Федора от компании «Андроидная техника». Или — решение по распознаванию ковидных снимков и удаленному измерению температуры с помощью алгоритмов искусственного интеллекта (компания «Napoleon IT»).

На форуме губернатор сообщил, что в Челябинской области создается еще один IT-парк. Существующий, в коллаборации со «Сколково», перегружен. Новый проект будет с общим пространством и инфраструктурой, с возможностью оптимизировать расходы и двигаться вперед.

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