Семья снимала свое видео в свете автомобильных фар. Фото: скриншот видео из сообщества Челябинская скакалка chelrope.ru / Vk.com

Семья роуп-скипперов из Челябинска решила установить рекорд России по массовым прыжкам со скакалкой. Идея в том, чтобы как можно больше любителей этого вида спорта засняли ролики, на которых они выполняют прыжковый спринт. Максим и Ирина Костандовы вместе с дочерью Ольгой сняли ролик на набережной в Ижевске.

— Суть рекорда в массовости участников. 12 ноября все желающие снимали видео, где прыгают способом «бег на месте» 30 секунд и выкладывали запись с хештегами проекта, — рассказал КП-Челябинск Максим Костандов. — Организаторы будут подсчитывать количество участников или прыжков и выберут призеров. Мы снимали ролик в Ижевске, потому что мы в данный момент еще путешествуем. Основная сложность в том, что уже выпал снег, поэтому скользко, да и холодно уже. День короткий, поэтому пришлось снимать в темноте при свете фар.

Регистрацией рекорда будет заниматься федерация роуп-скиппинга России. Все участники получат сертификаты, а после фиксации достижения между ними разыграют призы.

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