Умерли два пациента, эвакуированные после взрыва в ковидном госпитале Челябинска

Всего из больницы вывезли 154 пациента Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Большая часть пациентов, эвакуированных 31 октября после взрыва кислородной станции ГКБ № 2 Челябинска, выписаны. Скончались двое тяжелых пациентов. Об этом на брифинге, 13 ноября, сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Умер мужчина, который был переведен в областную клиническую больницу №3. Он находился в тяжелом состоянии. Еще одна погибшая пациентка была со злокачественным образованием, — сообщила Ирина Гехт.

На сегодняшнее утро большая часть эвакуированных из ГКБ №2 пациентов уже выписана.

— В основном остались пациенты средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находится всего шесть человек, четыре — в удовлетворительном. На ИВЛ нет никого, шесть человек на неинвазивной искусственной вентиляции. Динамика в основном положительная, — сообщила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.

По данным минздрава, 46 челябинцев отправлены на базы долечивания, 68 — выписаны в удовлетворительном состоянии.

Напомним, взрыв произошел утром 31 октября на территории ГКБ№ 2, на базе которой работает ковидный госпиталь. Эвакуировали 154 пациента.

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