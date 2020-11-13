Челябинская область запускает платформы для телемедицины

Для общения врача с пациентом последний должен иметь регистрацию на портале госуслуг. Фото: Александр РОГОЗА

В мае нынешнего года, в период самоизоляции и первой волны эпидемии коронавирусной инфекции, губернатор Алексей Текслер поручил развивать в регионе телемедицину — для оказания консультативной помощи амбулаторным пациентам. На помощь докторам приходит интернет.

В пятницу, 13 ноября, на брифинге, посвященном ситуации с распространением ковида, первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова анонсировала запуск двух платформ для работы телемедицинских консультаций.

— Заканчиваем апробацию двух платформ — «Вальс» и Медведь». Если все получится, на следующей неделе будем внедрять. Городские поликлиники Челябинска начнут работать в системе первыми. Важен вопрос персонификации пациента. Мы должны быть уверены, что тот, с кем с помощью телемедицинских коммуникаций общается врач, этот тот, кем он представляется. Ему будут назначаться препараты, лечение. Потому пациент должен иметь регистрацию на портале госуслуг, — сказала Сахарова.

Для общения с врачром нужен смартфон, планшент, ноутбук или ПК.

Сахарова подчеркнула, что телемедицинские технологии предназначены для пациентов, которые идут на повторный прием ко врачу. Осмотр, сбор анамнеза и жалоб больного — это только очно, на личной встрече с врачом. Который, к примеру, может приехать от службы неотложной помощи. Или во время визита пациента в поликлинику.

Отработав систему на Челябинске, власти региона намерены запускать ее по всей области. В том числе, и в селах.

ФАПы по поручению губернатора сейчас оснащаются компьютерами и обеспечиваются устойчивым интернет-сигналом.

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