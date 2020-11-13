В Челябинской области закупили «Коронавир» от коронавируса на 74 миллиона рублей

В среднем "Коронавир" стоит 7 тысяч рублей за упаковку Фото: Иван МАКЕЕВ

Челябинская область закупает лекарства, чтобы обеспечить препаратами южноуральцев, которые лечатся от ковида дома. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

— Из 130 миллионов рублей, выделенных их федерального бюджета на лекарства для пациентов, которые лечатся от ковида амбулаторно, практически все законтрактованы. Сегодня должен быть подписан контракт на закупку «Коронавира» на 74 миллиона рублей. Но поставка будет только в конце ноября, — объяснила Ирина Гехт.

На амбулаторном лечении сейчас находятся 8 691 южноуралец. Они получают лекарства бесплатно. Как отметила замминистра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова, лекарства, купленные за счет бюджета, доставляются пациентам на дом медработниками или волонтерами.

В аптеках «Коронавир» продается по цене около 7 000 рублей за упаковку.

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