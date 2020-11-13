Михаил Резепин в марте отпраздновал свое 105-летие. Фото: Cheladmin.ru

Стала известна причина смерти ветерана Челябинской области Михаила Резепина. Старейшего окружного казачьего общества в регионе умер в больнице, где проходил лечение от коронавируса, еще 6 ноября в возрасте 105 лет. Но в суточную статистику Минздрава по заболеваемости COVID-19 вошел только сегодня, 13 ноября.

По данным ведомства, основной причиной смерти Михаила Резепина стали мелкоочаговый кардиосклероз и гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца. Ковид стал сопутствующим заболеванием.

Похороны ветерана прошли накануне, 12 ноября. Михаила Контатиновича похоронили на кладбище в поселке Новом поле, где похоронены многие его родственники.

Михаил Константинович родился 26 марта 1915 года в деревне Медиак Челябинской области. В армию его призвали из Белоруссии в 39-м. Он служил в пулеметном взводе. В ноябре 1941-го получил ранение. Освобождал Польшу, Чехословакию, Германию. Имеет медали и ордена. После войны Резепин осел в Челябинске и больше 50 лет проработал на металлургическом комбинате.

Михаил Резепин занимался спортом, увлекался пчеловодством и проводил большую общественную работу — встречался со школьниками, курсантами, военнослужащими, молодыми казаками.

В Челябинской области за сутки зарегистрирован 207 новых случаев коронавируса. Детей среди них нет. С начала пандемии число заболевших достигло 22 682, умерли восемь человек.

В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 15 ноября. С 1 октября в регионе запрещено проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе. Аналогичные ограничения в регионе теперь действуют и на массовые мероприятия Минсоца и Минкульта.

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