Директора школы в Челябинской области заподозрили в мошенничестве на 280 тысяч рублей

Директору школы грозит до шести лет тюрьмы.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Еткульском районе возбудили уголовное дело на директора школы. Следователи заподозрили ее в мошенничестве.
По версии следствия, директор трудоустроила в школу фиктивную сотрудницу, которая по факту не работала, но зарплату получала. Деньги женщины делили между собой. Ущерб областному бюджету составил более 280 тысяч рублей.
— Сейчас устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и другие преступные эпизоды. Решается вопрос о предъявлении обвинения, — сообщили в СУ СК России по Челябинской области.
Преступление выявили сотрудники областного полицейского главка, они осуществляют оперативное сопровождение дела. Расследование продолжается.
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