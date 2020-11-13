Директора школы в Челябинской области заподозрили в мошенничестве на 280 тысяч рублей

Директору школы грозит до шести лет тюрьмы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Еткульском районе возбудили уголовное дело на директора школы. Следователи заподозрили ее в мошенничестве.

По версии следствия, директор трудоустроила в школу фиктивную сотрудницу, которая по факту не работала, но зарплату получала. Деньги женщины делили между собой. Ущерб областному бюджету составил более 280 тысяч рублей.

— Сейчас устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и другие преступные эпизоды. Решается вопрос о предъявлении обвинения, — сообщили в СУ СК России по Челябинской области.

Преступление выявили сотрудники областного полицейского главка, они осуществляют оперативное сопровождение дела. Расследование продолжается.

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