Детей оперативно вывели на улицу. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

В Копейске из-за короткого замыкания в здании детского сада в пятницу, 13 ноября, эвакуировали 54 ребенка. Запах гари шел из электрического щитка. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Челябинской области, никто не пострадал.

Сотрудница детского сада сообщила о запахе дыма на первом этаже здания. Через минуты на место прибыл пожарный расчет — десять человек личного состава и три машины. Вместе с воспитателями пожарные эвакуировали 54 ребенка.

— Пострадавших нет, — рассказали в ведомстве. — Пожарные осмотрели помещение детского сада и в ходе разведки обнаружили электрический щиток — он и был источником неприятного запаха.

Сотрудники МЧС проветрили помещение, а их коллеги из отдела надзорной деятельности установили причину происшествия: ей оказалось короткое замыкание щитка.

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