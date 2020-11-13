Парни ехали на соревнования по футболу. Фото: УГИБДД Челябинской области

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела о ДТП, в котором на месте скончались 26-летний водитель Lada Kalina, его 18 летний пассажир и пострадали еще два школьника. Компания в легковушке в этот день ехала на соревнования по футболу, но в условиях непогоды в них влетела «Газель». Перед судом предстанет 58-летний водитель грузовика.

— Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего жителя области утверждено прокуратурой и передано для рассмотрения по существу в Брединский районный суд, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшему по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью по части 5 статьи 264 УК РФ.

Авария произошла 22 января прошлого года на 198 километре дороги Черноречье-Бреды. По версии следствия, «Газель» обвиняемого в условиях непогоды занесло, и машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Lada Kalina.

— В результате столкновения водитель и один пассажир грузового автомобиля не пострадали, а находившиеся в легковушке 26-летиний водитель и 18-летний пассажир получили травмы, от которых скончались на месте, — добавила Наталья Мамаева. — Тяжело пострадал в аварии 16-летний пассажир, а 14-летний школьник получил телесные повреждения средней тяжести.

Как сообщал КП-Челябинск, по дороге на футбольный матч в аварии погибли два жителя Челябинской области. Машины столкнулись на встречной полосе.

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