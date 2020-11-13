«Расулевские чтения» в Челябинске прошли в режиме онлайн

Губернатор Алексей Текслер участвовал в онлайн заседании международной конференции "Расулевские чтения". Фото: gubernator74.ru

В пятницу, 13 ноября, глава Челябинской области работал на международном культурном форуме «Расулевские чтения». Из-за пандемии мероприятие прошло в формате онлайн, тогда как в прошлые годы участники собирались в Троицке. Форум продлится три дня.

Как сообщает пресс-служба главы региона, 150 представителей научного сообщества России, участники из стран ближнего и дальнего зарубежья — всего из 18 стран — обсудили вопросы исторических и духовных традиций российского ислама и современную проблематику.

— На региональном уровне мы стремимся к равноправному открытому диалогу со всеми традиционными конфессиями. У нас сложилась устойчивая практика заключения соглашений о сотрудничестве. Мы постоянно встречаемся, общаемся, проводим мероприятия объединительного, культурного характера, эти мероприятия носят межконфессиональный характер, они открыты для любых религиозных организаций. Это организует почву взаимного приятия, общения и дружбы, - сказал глава региона.

По предложению Алексея Текслера в 2021 году на «Расулевских чтениях» состоится подписание соглашения о социальном партнерстве между Челябинской областью и Центральным духовным управлением мусульман. Положения документа работают в регионе постоянно: последнее соглашение было заключено пять лет назад.

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