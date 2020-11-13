Прогноз погоды на выходные: в Челябинской области похолодает до -23

Синоптики обещают небольшой снег в Челябинской области Фото: Валентина ВАГАНОВА

Синоптики челябинского гидрометцентра сделали прогноз погоды на грядущие выходные. Днем в субботу, 14 ноября, будет -5, -10 градусов, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. С севера будет дуть ветер со скоростью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до -8, -13 градусов, а на крайнем западе региона до -18, -23.

Синоптики говорят, что в Челябинске днем будет -6, -8, также облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью пойдет небольшой снег, а температура опуститься до -9, -11 градусов.

В воскресенье, 15 ноября, днем в Челябинской области на термометрах будет -7, -12 градусов. Погода, по прогнозу, облачная с прояснениями, без существенных осадков. Синоптики обещают северный ветер со скоростью 4-9 м/с, отдельные порывы до 14 м/с. Ночью похолодает до -10, -15 градусов, а на крайнем западе все также -18, -23.

В воскрсенье в столице региона будет прохладнее, чем в субботу. Днем синоптики прогнозируют -8, -10 градусов, а ночью -12, -14.

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