ЧМК произвел прокат на строительство логистического центра «Почты России» под Уфой

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел около 600 тонн металлопроката на возведение логистического центра «Почты России» под Уфой.

«Почта России» ожидает роста рынка почтовых отправлений на 15-20% в год и строит по стране сеть новых, полностью автоматизированных логистических центров. Один из них возводится около поселка Локотки Уфимского района, неподалеку от международного аэропорта и трассы Уфа-Оренбург. Здесь появится около 14 тысяч квадратных метров производственно-складских и административных площадей. На первом этапе планируется создать 600 новых рабочих мест.

Сейчас на объекте смонтировали колонны и балки перекрытия, ведется монтаж металлоконструкций. Челябинский металлургический комбинат произвел на строительство около 600 тонн балки, листа, фасона и арматуры. Поставила продукцию ЧМК металлоторговая компания Группы «Мечел» — ООО «Мечел-Сервис».

Завершение строительства намечено на июнь 2021 года.

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