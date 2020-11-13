«Насте горячий привет»: Путин в прямом эфире передал привет студентке из Челябинска

Владимир Путин передал привет челябинской студентке Анастасии Распоповой
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сегодня, 13 ноября, Владимир Путин в прямом эфире передал пламенный привет челябинской студентке Анастасии Распоповой.
Дело было на форуме Агенства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». К президенту обратился первый проректор Международного института дизайна и сервиса в Челябинске Максим Усынин. Он попросил финансовой помощи для развития проекта WorldSkills. Это платформа, которая помогает заказчикам найти специалистов на любой вкус и цвет. Также проректор рассказал о свой ученице Анастасии Распоповой.
— И, может быть, помните девушку, которая вручала вам памятный значок WorldSkills. Такая белокурая миниатюрная девушка, но с железным уральским характером. Ее зову Настя Распопова, — напомнил Максим Усынин.
Президент обещал дать соотвествующие поручения для поддержки проекта и передал привет Анастасии.
— Насте горячий привет, — заключил Владимир Путин.
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