Туристические маршруты в Челябинской области проложат на заводах

Губернатор Алексей Текслер и замгенерального директора АСИ Ольга Захарова подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма. Фото: gubernator74.ru

Соглашение между Челябинской областью и АСИ сроком на два года подразумевает создание туристских маршрутов по области, производственных экскурсий и экспертизу производственных туров.

— Туристический потенциал Челябинской области уникален. У нас сконцентрированы несколько видов туризма — экологический, культурно-исторический, промышленный. У нас есть примеры интересных и популярных промышленных экскурсий, например, по МММК, челябинской фабрике «ЮжУралКондитер», оружейным компаниям Златоуста. Этот список можно значительно расширить. Это вопрос не только туристической отрасли, но и профориентации: сегодня это юные туристы, завтра — молодые кадры. Надеемся, что уже в следующем году у нас появятся новые производственные маршруты, — подчеркнул Алексей Текслер.

Экспертная группа АСИ побывает на экскурсиях по южноуральским предприятиям, чтобы оценить имеющиеся маршруты. Кстати, более 130 южноуральских заводов проводят или готовы проводить экскурсии. Но большинство — это разовые проекты для деловых партнеров или студентов.

Только 15 предприятий постоянно проводят экскурсии.

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