В Челябинской области водитель иномарки врезался в автобус и погиб

От удара автобус развернуло, а иномарка съехала в кювет

Сегодня рано утром, 14 ноября, в Чебаркульском районе Челябинской области Volkswagen Polo столкнулся с автобусом ПАЗ. От удара легковой автомобиль буквально смяло, водитель скончался на месте аварии.

Как уточнили в ГИБДД региона, ДТП произошло в 6.30 на 5 км дороги Бишкиль-Варламово. Как стало известно, за рулем Volkswagen Polo был 36-летний мужчина.

— По предварительным данным, он не справился с управлением и столкнулся с автобусом ПАЗ, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Иномарку сложно даже узнать

Пассажиров в автобусе не было, за рулем находился только 60-летний водитель. Он не пострадал.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются причины аварии и обстоятельства.

Автобус ехал без пассажиров, иначе жертв могло быть больше

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