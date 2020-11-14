Скорые работают на пределе возможностей Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 209 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заболевших стало уже 22 891 человек. Об этом 14 ноября сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

За прошедшие сутки умерли 8 человек. Из них пятеро непосредственно от коронавируса:

— пациент, 55 лет;

— пациентка, 85 лет;

— пациентка, 69 лет;

— пациентка, 78 лет;

— пациент, 72 года.

Еще три человека имели сопутствующие заболевания:

— постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз аорты (ковид сопутствующий) — пациент, 75 лет;

— сахарных диабет с поражением почек, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациентка, 66 лет;

— сахарный диабет, хроническая болезнь почек (ковид сопутствующий) — пациент, 52 года.

На данный момент с болезнью борются 6028 человек. За сутки из больниц выписали 58 выздоровевших пациентов.

Как подчеркнули в минздраве, среди новых случаев заражений школьников нет. Ни один класс не закрыт на карантин.

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А в 40 аптек Челябинска завезли пульсоксиметры – приборы для измерения уровня насыщения крови кислородом. Теперь сатурацию абсолютно бесплатно могут измерить все желающие. Главное – знать, куда ехать, и какие значения прибора должны вас насторожить. Чтобы вы не мотались по городу в поисках нужной аптеки, мы подготовили для вас полный список их адресов.

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