Скорые работают на пределе возможностей
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинской области за сутки зарегистрировали 209 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заболевших стало уже 22 891 человек. Об этом 14 ноября сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
За прошедшие сутки умерли 8 человек. Из них пятеро непосредственно от коронавируса:
— пациент, 55 лет;
— пациентка, 85 лет;
— пациентка, 69 лет;
— пациентка, 78 лет;
— пациент, 72 года.
Еще три человека имели сопутствующие заболевания:
— постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз аорты (ковид сопутствующий) — пациент, 75 лет;
— сахарных диабет с поражением почек, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациентка, 66 лет;
— сахарный диабет, хроническая болезнь почек (ковид сопутствующий) — пациент, 52 года.
На данный момент с болезнью борются 6028 человек. За сутки из больниц выписали 58 выздоровевших пациентов.
Как подчеркнули в минздраве, среди новых случаев заражений школьников нет. Ни один класс не закрыт на карантин.
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