Где дорожники? В мэрии Челябинска рассказали, сколько машин вывели на уборку снега

Буран прибавил работы дорожникам.
В Челябинске на борьбу со снегом вывели 110 машин. Работа по расчистке дорог велась всю ночь и утром, 14 ноября.
Как сообщили в администрации города, в уборке задействованы 33 КДМ, 51 МТЗ, 16 погрузчиков, 7 самосвалов, 2 автогрейдера и 1 пылесос. Дорожной технике помогают также 207 рабочих.
— Ведется подметание проезжей части и тротуаров, вывоз снега и грязи, посыпаются опасные участки, чтобы не образовывался гололед, — сообщили в мэрии.
207 дорожных работников вышли на уборку тротуаров.
В субботу, 14 ноября, ожидается небольшой снег
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