Челябинскую квартиру, которую «рекламировал» Тарантино, купили в ипотеку

Челябинскую квартиру прославил Тарантино. Александр Кайнов/facebook.com

Реклама с Квентином Тарантино в советском интерьере обычной трешки сработала почти через год. Челябинцу удалось продать квартиру, которая за это время уже стала «звездной».

Необычная реклама со знаменитостью привлекала внимание СМИ. Владелец квартиру сделал креативное объявление, прикрепив к нему фото с знаменитым Тарантино в комнатах. Но несмотря на растиражированную рекламу «омерзительной трешки», найти покупателя Александр Кайнов сразу не смог. Повезло только через год.

Александр Кайнов/facebook.com

Александр Кайнов/facebook.com

— Пятница 13-ая бывает очень удачной. Кто, только не жил в этой квартире в течение года, все заезжали на год, но съезжали через пару месяцев. Армяне из Тюмени, которых нанял «Ростелеком», парни из Кусы, делающие ремонт в «Монеточке», бригада из Еманжелинска, которая делала плоскую кровлю «Конару», еще садоводы какие-то, устроившие потоп. Короче, год был веселым. Когда, как не в пятницу 13-ую в 2020 году это могло завершиться, — написал Александр.

По его словам, новые хозяева купили квартиру напротив ТРК «Алмаз» в ипотеку.

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