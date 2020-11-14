челябинский «Трактор» одержал победу над «Куньлунь Ред Стар». Фото: ХК Трактор

Сегодня, 15 ноября в Мытищах встретились китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» и челябинский «Трактор». Черно-белые не оставили шанса соперникам, хотя риск потерять победу был — результат 5:3.

Сергей Телегин забил первый год уже на 13-ой минуте матча. После того, как китайцы вплотную приблизились к воротам челябинцев, черно-белые смогли вернуть преимущество на льду. На 23-ей минуте шайбу в ворота отправил Александр Авцин.

Третий год во втором периоде забил Ярослав Косов. Но через несколько минут соперники смогли распечатать ворота челябинцев. Второй гол им удалось забить в начале второго периода, заставив черно-белых понервничать. Но Ярослав Косов увеличил отрыв, забив еще одну шайбу в этом матче.

После этого игроки «Куньлунь Ред Стар» пошли в яростную атаку, переместив игру близко к воротам «Трактор». На 60-ой минуте «драконам» все-таки удается запихнуть шайбу в ворота, но сразу же прилетает ответ от Алексея Бывальцева.

Фото: ХК Трактор

Фото: ХК Трактор

Фото: ХК Трактор

Представители клубов уже дважды встречались на старте чемпионата. Игры проходили в Челябинске. Тогда подопечные Анвара Гатиятулина одержали две победы — 3:1 и 4:2. Коллектив из Поднебесной на данный момент является аутсайдером Восточной конференции.

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