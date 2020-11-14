Другие думают: общественники гадают, какие вузы Челябинска еще переведут студентов на дистант

На уходящей неделе ЮУрГУ первым из вузов Челябинской области осмелился перевести обучение в дистанционный формат. С 16 ноября в аудиториях будут проходить только занятия, связанные с использованием лабораторного оборудования и специального программного обеспечения, сообщает городской телеграм-канал «Челябушка». Поточные лекции, семинары уводятся в онлайн.

— Решение согласовано с Роспотребнадзором. Возможность ограничений для студентов буквально накануне допустили в правительстве. А что другие? Другие думают. В ЧелГУ оценивают обстановку, в гуманитарно-педагогическом университете ждут отмашки из Москвы, прочие молчат, но что-то подсказывает — поступят так же, как первопроходцы, — рассуждают авторы «Челябушки». — Интересно было бы узнать, что думают сами студенты. Устраивает ли их удаленная схема, ведь качество очки/заочки традиционно разнится. Нет ли желающих примкнуть к северным соседям в стремлении снизить плату за обучение, например? Как ни крути — доходы на дистанте у вузов стабильные, а расходы значительно снижаются.

На утро 14 ноября 2020 года региональный минздрав зарегистрировал 207 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе 16 027 человек переболели COVID-19.