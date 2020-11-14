Умер врач анестезиолог-реаниматолог Челябинской областной больницы, заразившийся корнавирусом

Александр Трейгер много лет отработал в скорой. Фото: ЧОКБ

Скончался врач анестезиолог-реаниматолог выездной бригады отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Челябинской областной клинической больницы. Как сообщили в минздраве региона, у него был коронавирус.

Александру Трейгеру шел 56-ой год. Еще студентом он начал работать в службе Скорой медицинской помощи. Затем перешел в областную больницу. С 1993 года занимал должность врача анестезиолога-реаниматолога выездной бригады отделения экстренной и плановой консультативной медпомощи.

— Зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, хорошо владел новейшими методами анестезиологии и реанимации, был наставником для молодых специалистов, пользовался авторитетом и уважением среди коллег, — прокомментировали в минздраве.

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